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"Клуб самозанятых" проведет форум на Сахалине

"Клуб самозанятых" проведет форум на Сахалине

23 марта на Сахалине пройдет масштабный форум для самозанятых. Мероприятие станет кульминацией серии обучающих мероприятий, стартовавших в январе текущего года в рамках проекта “Клуб самозанятых” от регионального центра “Мой бизнес”, сообщили в правительстве региона.

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