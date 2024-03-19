"Клуб самозанятых" проведет форум на Сахалине

23 марта на Сахалине пройдет масштабный форум для самозанятых. Мероприятие станет кульминацией серии обучающих мероприятий, стартовавших в январе текущего года в рамках проекта “Клуб самозанятых” от регионального центра “Мой бизнес”, сообщили в правительстве региона.
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