В Московской области у полицейских украли оборудование для майнинга

Следственный комитет Московской области начал уголовное преследование в отношении сотрудников правоохранительного органа Министерства внутренних дел в городе Наро-Фоминске по делу о пропаже ранее изъятого оборудования для майнинга криптовалют.
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