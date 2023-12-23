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НЕ ХОЧЕШЬ ВАКЦИНУ – ЗАБЕРЁМ РЕБЁНКА: ЗАКОН В РОССИИ ПОДМЕНЯЮТ УГРОЗАМИ

НЕ ХОЧЕШЬ ВАКЦИНУ – ЗАБЕРЁМ РЕБЁНКА: ЗАКОН В РОССИИ ПОДМЕНЯЮТ УГРОЗАМИ

В Свердловской области родителям грозят органами опеки за препятствование в вакцинации их детей. В Роспотребнадзоре и Минздраве считают, что родители, отказавшиеся от прививок, подвергают ребёнка опасности.

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Комментарии
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Вадим НИК
...органы опеки, такая же гадюшня как и пф
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8 час.
VV
Vladimir Vlasov
Хорошо депутат сказала про нарушение закона чинвницей только не объяснила, почему она еще в должности и позволяет себе такие заявления. Возникает вопрос, а что они еще делают с нарушением закона, о чем мы не знаем.
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4 час.

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