"78.ru": в Петербурге пьяный мужчина обстрелял соседскую дверь из пистолета

В Колпино пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает "78.ru". Инцидент произошел в Колпино в жилом доме по улице Тверская, в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая заявила о стрельбе в подъезде.
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