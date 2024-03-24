"78.ru": в Петербурге пьяный мужчина обстрелял соседскую дверь из пистолета

В Колпино пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает "78.ru". Инцидент произошел в Колпино в жилом доме по улице Тверская, в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая заявила о стрельбе в подъезде.