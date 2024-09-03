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ВС России нанесли удар по Полтавскому военному институту связи

ВС России нанесли удар по Полтавскому военному институту связи

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Полтавскому военному институту связи. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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