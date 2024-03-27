В новом анимационном видео Honkai: Star Rail HoYoverse показали Зарянку В игре Honkai Star Rail ...

В новом анимационном видео Honkai: Star Rail HoYoverse показали ЗарянкуВ игре Honkai Star Rail стал доступен баннер Ахерон, а компания HoYoverse опубликовала короткий анимационный видеоролик с ЗарянкойЧитать дальше → источник.
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