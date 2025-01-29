Давка во время религиозного фестиваля в Индии унесла жизни 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами давки во время религиозного фестиваля Кумбха Мела в Индии. Люди погибли в северной части страны, присутствуя на шестинедельном фестивале, который является единственным крупнейшим событием в религиозном календаре индуистов.
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