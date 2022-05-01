Север Пресс

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Придурок ! Почему он молчит когда весь запад и европа плюют на все виды законов,экономические,культурные,военные. Или...Критик резко выск...
  • Максим
    Дебилы, бл@дь! (С) Лавров. Как скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля, так и курс иностран...В Совете безопасн...
  • Владимир 123
    герой...Глава Пуровского ...

Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

1 мая 2022 года в ЯНАО 21 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 613) 135 143 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый […]1 мая 2022 года в ЯНАО 21 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 613) 135 143 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 389) 20 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 224) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх