Статистика COVID-19

1 мая 2022 года в ЯНАО 21 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 613) 135 143 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый […]1 мая 2022 года в ЯНАО 21 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период – 136 613) 135 143 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 28 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 389) 20 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 224) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.