Масштаб церемонии впечатляет Конор Кеннеди и Джулия Бе , фото: соцсетиКогда бразильская поп-звезда Джулия Бе впервые увидела фотографию Конора Кеннеди, то сразу же подумала: «Вау, какой он милый».
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