Сводки СВО, 17 октября, главное: Доброполье и Алексеево-Дружковка освобождены. Волчанский «котел» — всё 1696-й день спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Массированный уда...
- 3 Эмтегей 1985.
- Массированный уда...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым