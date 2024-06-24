Цены на проезд в пригородном транспорте в Елизовском районе вырастут

С начала июля 2024 года стоимость проезда на пригородном транспорте в Елизовском районе увеличится. По сообщению администрации Елизовского муниципального района, новый тариф вступит в силу с указанной даты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии