«Профессии нет»: Никита Ефремов раскритиковал псевдо-журналистов

Актер Никита Ефремов устроил в своем блоге рубрику «Вопросы-ответы». Подписчики, пользуясь случаем, спросили у Ефремова-младшего, как он относится к актерам без образования, можно ли их назвать профессионалами.
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