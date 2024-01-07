Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Главу казахской диаспоры в РФ могут обменять на русофила Тайчибекова

Главу казахской диаспоры в РФ могут обменять на русофила Тайчибекова

Москва учится спасать сторонников Русского мира даже из-за решетки Сергей Аксенов На фото: здание Следственного комитета РФ на Техническом переулке в Москве (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против руководителя казахской общины в Москве Полата Джамалова по ст.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Полат Джамалов, абсолютно не казахское имя и фамилия, да и вообще он и его НКО по сохранению этнокультуры казахов к Казахстану отношения не имеют.
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8 час.
Александр Симаков
Родился то он в Казахстане!  Да собственно до лампочки, казах он или нет.  Обменяют его или нет тоже дело второстепенное. Главное - арестовали  и предъявили обвинение отъявленному русофобу, даже не смотря на то, что он гражданин другого государства.
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5 час.

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