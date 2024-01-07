Главу казахской диаспоры в РФ могут обменять на русофила Тайчибекова

Полат Джамалов, абсолютно не казахское имя и фамилия, да и вообще он и его НКО по сохранению этнокультуры казахов к Казахстану отношения не имеют.

Александр Симаков

Родился то он в Казахстане! Да собственно до лампочки, казах он или нет. Обменяют его или нет тоже дело второстепенное. Главное - арестовали и предъявили обвинение отъявленному русофобу, даже не смотря на то, что он гражданин другого государства.