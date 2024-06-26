Реставраторы будут установят наблюдение за иконой «Святая Троица»

Постоянное наблюдение за иконой Андрея Рублева «Святая Троица» установят художники-реставраторы высшей категории реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 26 июня сообщил наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.
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