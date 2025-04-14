Жажда жизни. Сестра милосердия рассказала, как русские бойцы спасают себя в зоне спецоперации

Жажда жизни. Сестра милосердия рассказала, как русские бойцы спасают себя в зоне спецоперацииСестра милосердия общества "Круги мира" Ирина Гончарова рассказывает о том, что ранее она трудилась в социально-медицинской сфере, в военный госпиталь пришла полтора года назад по зову сердца.
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