Жажда жизни. Сестра милосердия рассказала, как русские бойцы спасают себя в зоне спецоперации

Жажда жизни. Сестра милосердия рассказала, как русские бойцы спасают себя в зоне спецоперацииСестра милосердия общества "Круги мира" Ирина Гончарова рассказывает о том, что ранее она трудилась в социально-медицинской сфере, в военный госпиталь пришла полтора года назад по зову сердца.