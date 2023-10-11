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"Иного выхода нет": Россия нуждается в ядерных испытаниях, но США первыми нажмут на красную кнопку

"Иного выхода нет": Россия нуждается в ядерных испытаниях, но США первыми нажмут на красную кнопку

Россия планирует отозвать ратификацию договора, запрещающего ядерные испытания. Что это означает? На что рассчитывает Россия? Будут ли возобновлены испытания? Ответ на все эти вопросы – в материале Царьграда.

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