Для обучения GPT-4 компания OpenAI транскрибировала более миллиона часов видео с YouTube

https://www.ixbt.com/news/2024/04/07/gpt-4-openai-youtube.ht. Недавно мы сообщали о том, что компании, создающие большие языковые генеративные модели, сталкиваются с проблемой недостатка качественных данных для обучения своих ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии