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Для обучения GPT-4 компания OpenAI транскрибировала более миллиона часов видео с YouTube

Для обучения GPT-4 компания OpenAI транскрибировала более миллиона часов видео с YouTube

https://www.ixbt.com/news/2024/04/07/gpt-4-openai-youtube.ht. Недавно мы сообщали о том, что компании, создающие большие языковые генеративные модели, сталкиваются с проблемой недостатка качественных данных для обучения своих ИИ.

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