Популярная актриса похвасталась фигурой в нижнем белье

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган похвасталась фигурой в нижнем белье. Кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).