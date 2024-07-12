В епархиальной комиссии по семье АО решили дать бой дурным зависимостям

Дурные зависимости разного рода требуют особого внимания общества, считают в епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Архангельской области, 12 июля сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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