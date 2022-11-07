Военное обозрение

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Афганистан – больше, чем просто переговорный формат

Афганистан – больше, чем просто переговорный формат

2 ноября специальный представитель президента по Афганистану З. Кабулов опубликовал в Независимой газете довольно резкую, но весьма содержательную статью с говорящим названием «Афганистан разберётся со своими проблемами самостоятельно».

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