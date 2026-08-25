Наследие предательства: почему коррупция стала «генетическим кодом» Украины

«Незалежную» снова сотрясает серия коррупционных скандалов. Причина, можно сказать, традиционная для страны: антикоррупционные органы несколько дней назад приступили к очередной спецоперации по разоблачению преступной организации.
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