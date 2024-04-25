В 2016 году Владимир Жириновский подарил музею современной истории капсулу с надписью: "Открыть через 20 лет".
Капсула предсказаний Жириновского. Что оттуда уже известно
Комментарии
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Владимир
Так может открыть её, а то через 20 лет всё это будет уже неактуально. А пока есть время прислушаться, сделать выводы и повернуть куда надо.
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20 час.
Владимир
А про СВО действительно назвал дату в декабре, что начнётся 22 февраля, я уж подумал Путин проговорился.
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20 час.
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