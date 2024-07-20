Украинские каратели продолжают бить по пророссийскому подполью (а, точнее, по противникам преступного киевского режима), которое в последнее время активизировалось на территории практически всех украинских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии