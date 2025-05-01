Сенатор Шептий обратился к легенде русского волейбола Карполю. Фото

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий поздравил с днем рождения главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя, подчеркнув его значительный вклад в формирование победных традиций российской волейбольной школы, а также в продвижение этого вида спорта.