Генассамблея ООН повторно приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой требует "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня" в секторе Газа и "немедленного и безусловного" освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС в анклаве.
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