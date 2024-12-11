Генассамблея ООН повторно приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой требует "немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня" в секторе Газа и "немедленного и безусловного" освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС в анклаве.