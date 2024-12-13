Генсек НАТО раскрыл число жертв конфликта на Украине

С начала конфликта на Украине лишились жизней или пострадали более миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в европейском отделении фонда Карнеги, стенограмма его выступления опубликована на сайте альянса.
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