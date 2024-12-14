Глава Intel: недовольные клиенты часто возвращают ноутбуки на Snapdragon

Покупатели часто возвращают в магазины ноутбуки на базе Arm-процессоров. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на генерального директора и руководителя продуктового подразделения Intel Мишель Джонстон Холтхаус.
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