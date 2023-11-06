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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Василиса Володина рассказала, каких знаков зодиака ждут перемены в ноябре 2023 года

Астролог Василиса Володина поделилась своими советами.   Наступающая с завтрашнего дня короткая рабочая неделя обещает быть гармоничной и позволит легко завершить все долгоиграющие дела и проекты, особенно если делать это коллективно.

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