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Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье

Журналиста США Клейтона Морриса поразили известия об уничтожении высокопоставленных офицеров ВСУ от ракетного удара ВС РФ в ходе церемонии вручения наград личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

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