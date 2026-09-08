❕Избирателей Крыма предупредили о нюансах в бюллетенях перед выборами Секретарь Избирательной комиссии Крыма Наталья Безрученко рассказала, что номера партий в избирательных бюллетенях определяются случайным образом путем жеребьевки в Центральной избирательной комиссии России.