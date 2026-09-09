Уволен глава минэкономразвития Саратовской области Разборов

САРАТОВ, 9 сентября, ФедералПресс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал документ об освобождении Андрея Разборова от должности министра экономического развития региона.
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