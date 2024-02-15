Элеонора Коган

Какая прелесть, от души посмеялась!!! Вот так Пусечка смелый серый малыш,и большой и трусливый Чени, который всё же не испугался и облаял воров и те сбежали. И Пусечка снова может охранять Чени, ведь пропадёт эта глупая собака без него!!!! жена сразу поняла, кто прогнал воров!!!!Спасибо вам Олег, как всегда супер!!!