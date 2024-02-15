Чени – большой, огромный дог. С очень развитыми, рельефно выступающими грудными мышцами. Такой себе, пёс-качок.
Дед Мороз
Комментарии
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Элеонора Коган
Какая прелесть, от души посмеялась!!! Вот так Пусечка смелый серый малыш,и большой и трусливый Чени, который всё же не испугался и облаял воров и те сбежали. И Пусечка снова может охранять Чени, ведь пропадёт эта глупая собака без него!!!! жена сразу поняла, кто прогнал воров!!!!Спасибо вам Олег, как всегда супер!!!
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13 час.
novik_63 novik_63
👍👍👍
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10 час.
ЕБ
Елена Бреслова
а я думаю, что Чени заступился за своего друга Пусечку и, если бы воры не ретировались, им бы и от Чени досталось!
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8 час.
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