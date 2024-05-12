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МО: На дом в Белгороде упали обломки сбитой ракеты комплекса "Точка У"

МО: На дом в Белгороде упали обломки сбитой ракеты комплекса "Точка У"

Военные официально подтвердили атаку ВСУ по жилому домуВ десятиэтажный дом в Белгороде попали фрагменты сбитой ракеты, которую выпустили из тактического ракетного комплекса "Точка У".

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