В районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) наблюдается заметное наращивание военного потенциала украинских вооруженных сил, сообщили представители российских силовых структур агентству РИA Новости 12 сентября 2026 года.
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