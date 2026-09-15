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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин об удалении Тюкавина со «Спартаком»: «Не знаю, за что Косте дали красную – он же не Соболев, чтобы лезть на рожон. Судьи занимают такую позицию, что они никогда не виноваты»

Бывший главный тренер « Динамо » Сергей Силкин заявил, что не понимает причин удаления Константина Тюкавина в дерби со « Спартаком » (2:1).

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