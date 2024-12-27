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Пластиковые окна для квартиры: 5 фактов «за»

Пластиковые окна для квартиры: 5 фактов «за»

Пластиковые окна для квартиры: 5 фактов «за» Тамара АрноКогда вы впервые сталкиваетесь с необходимостью замены старых окон на новые (или при первичном остеклении дома) — бывает сложно понять, какой материал для окон выбрать.

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