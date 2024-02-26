Украинка из Франции рассказала как тяжело жить в чужой стране

Георгийюра Гончар

Как-то , лет 20 назад , мама глядя на мою жизнь , предложила поехать работать за границу!!Я отказался ,сказал: "не хочу быть человеком 5 сорта "!!Мне ответили что такого сорта нет! ЕСТЬ , ЕЩЁ И КАК !!!