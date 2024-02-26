Крымский патриот (бывший Крымский украинец) На Украине с гордостью сообщают о том, что на Родину возвращаются много граждан, которые после 2022 года выехали на чужбину.
Украинка из Франции рассказала как тяжело жить в чужой стране
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Как-то , лет 20 назад , мама глядя на мою жизнь , предложила поехать работать за границу!!Я отказался ,сказал: "не хочу быть человеком 5 сорта "!!Мне ответили что такого сорта нет! ЕСТЬ , ЕЩЁ И КАК !!!
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43 мин.
Ирина52
Можно подумать, у нас посудомойки работают иначе и отношение к ним иное! Капитализм везде одинаков. Но дома и стены выжить помогают...
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41 мин.
Ингерман Ланская
Можно подумать, ....в совдепии.... посудомойки работали иначе и отношение к ним иное. сацылизьм не краше капитализьма
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30 мин.
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