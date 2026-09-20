Около 600 росгвардейцев Поморья проголосовали дистанционно на выборах

Голосование сотрудников Росгвардии организовали через дистанционный сервис на портале «Госуслуги», чтобы не снижать уровень служебно-боевой готовности в Единый день голосования.
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