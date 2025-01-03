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«Надо серьёзно подумать»: Лукашенко призвал определиться, приглашать ли иностранных наблюдателей на выборы

«Надо серьёзно подумать»: Лукашенко призвал определиться, приглашать ли иностранных наблюдателей на выборы

Выборы президента в РБ пройдут менее, чем через месяц — 26 января.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал политикум страны решить, нужны ли на предстоящих президентских выборах иностранные наблюдатели.

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Комментарии
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Иван Еськов
Не приглашать, мы своим наблюдателям верим, а ихним не верим!
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