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Вести Севастополь

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Талон на автобус от и до Керчи доступен за 15 суток для пассажиров поездов в Крыму

Талон на автобус от и до Керчи доступен за 15 суток для пассажиров поездов в Крыму

Пассажиры поездов в Крыму могут купить талон на автобус от и до Керчи за 15 суток.Пассажиры поездов, курсирующих в Крым и Севастополь, могут приобрести талоны на автобусы для проезда к месту отправления железнодорожных составов в кассах ЮППК на станциях «Керчь-Южная Новый парк», «Симферополь», «Бахчисарай», «Евпатория», «Саки», «Владиславовка» и «Семь Колодезей».

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