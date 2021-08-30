К чему готовится Путин? В резервах России скопилось почти $600 млрд

Темы дняБизнес и финансыК чему готовится Путин? В резервах России скопилось почти $600 млрд Шёпот Кремля На сегодняшний день по данным ЦБР "заначка" России составляет 595 млрд.Вернуться к статье6717НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевчто за наивный вопрос, денег много скопилось ?? раздадут "гражданам", но НЕ ВСЕМ и тем кто ближе к трону не то чтобы прям сразу по карманам, а через какие-нибудь мега проектыигорь проказовну тебе то дурачку точно не дадут и правильноДмитрий Соловьевтебе косточку кинут и ты будешь радостно повизгивать..Александр ПоповНа новые города.Татьяна ЧайкаДля того,чтобы задавать такие полуграмотные вопросы,нужно быть либо провокатором-либерастом,либо предателем и полным «отморозком»)))Думать не пробовали???Как бы СССР выиграл такую войну 41-45гг и уже в 47 отменили талоны,если бы не было запасов???Vlad ИвановДля того, чтобы писать такие тексты, нужно быть либо: провокатором-либерастом,либо предателем и полным «отморозком»! Выберите сами!Дмитрий Соловьевв СССР власть работала НА СТРАНУ и НА НАРОДДмитрий Соловьевлиберасты и ( или ) предатели это те, кто эти деньги разворуют по карманам https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya «Триллионы рублей потратили впустую. Они же ничего толком не построили», — прокомментировал их работу зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Елена ТолстихинаВы, даже не потрудились в интернете посмотреть, что построено в России за последние 20 лет, а причитает тут.Дмитрий Соловьевпричитаете вы, я факты излагаю, разворовано больше чем построено.Vlad Ивановкак завещал великий Ленин, как учила Коммунистическая партия, правда все это блаалепие рухнуло в один день. Плохо видать работала власть то эта?! АСЬ?Юрий ШимкоА сколько закрыто, вы не хотите посчитать...а их гораздо больше. Если построено, то почему безработица в стране, а если есть работа, то за копейки.Дмитрий Соловьевво-первых, завещал-то Ленин но в жизнь претворял СТАЛИН, затем примерно до горбатого "полет нормальный" был, затем - штопор, скажем так - ПО-РАЗНОМУ власть работала, зависит от персонажей.Елена ТолстихинаТак ты не воруй, а то посодют.Елена Толстихина" За копейки" , это потому что, мы соглашаемся работать за эти копейки, потому что сами позволили, разным Березовским и Ходорковичам нас ограбить.Сергей ФедотовВсё так, с небольшими поправками. Березовского и Ходорковича Путин изгнал. И тут же взрастил своих, карманных олигархов. Которые продолжают нас грабить. А нам иногда объедки с барского стола подкидывают.Boris MaxИсточника нет, автора нет... всякий говновброс читать противно... вся статья состоит из манипуляций цифрами.... Либерасне главное скорей всё потратить а потом хоть потоп...Дмитрий Соловьевво либерасты разошлись https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/01/859742-instituti-razvitiya «Триллионы рублей потратили впустую. Они же ничего толком не построили», — прокомментировал их работу зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.Boris MaxОпять подтверждаешь, что ты ДЕБИЛ! Я так и пишу везде, что либерасты пидорасты просто как глисты... организм ест, ест а всё худой...)))) А тебе советую не пиндосовскую прессу читать, а сайт СДЕЛАНО У НАС... может хоть что то просветлеет в твоей гнилой башке.Дмитрий Соловьевпро леберастов - верно, но ты сам и есть лебераст-педераст, но выделяешься особой тупостью ПО ДЕЛУ - НОЛЬ, только вопли тупые, тьфу погань да, ты что там против зампредседателя Думы вопишь ( из ссылки ) , убейсяBoris Maxссылку кто выставил.. ? пень это же ты!Александр ГоловиновТо, что при Путине сформированы значительные золотовалютные резервы - правильный и дальновидный шаг, рассчитанный на то, что страна сможет пережить кризисы и динамично развиваться.Дмитрий Соловьеввопрос в том в чей карман эти резервы попадают, до Путина было 6 олиграхов, при нем стало больше чем 200, или них более 100 миллиардеров, мега-прожекты по "освоению " уже озвученыЮрий DedНе позорься . Мы и так тут знаем о твоём желании получать всё на халяву и скудоумии то же .Дмитрий Соловьевопять по себе судишь, шавка ? ты либо гавкай по теме либо заткнись не все такие как ты гавкают за кость в миску, НАРОД работает за мизерные зарплаты, я тоже https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга ГолодецДмитрий Соловьевкстати, твой опус - это 100пудовое признание в тупости, сам по себе, тупое гаф гаф больше ниче не можешь, без ужина оставятЮрий Кушнаревфизическое золото составляет 20% от всех ЗВР России ,(это ок.650млрд долл. )и находится в хранилищах ЦБ.Остальное -в ценных бумагах и гос.обязательств других стран.Ок. 150 млрд. долл. хранится на счетах государственных и частных банках иностранных государств. Это надёжное вложение? В чужую экономику вложены гигантские деньги,не работающие на Россию. А если заморозят счета,кому жаловаться?Александр ГоловиновТут с вами можно согласиться: нужно увеличивать золотой запас страны (это надёжнее чем в валюте и ЦБ - ах).Юрий Кушнареввы полагаете,что власти этого не понимают? Глазьев уже оборался о том,что в экономику нужно вливать деньги,дешёвые кредиты и что? Они держат деньги за рубежом.Для кого? Уж точно не для насСергей ФедотовТакой дально-, что, выходит многие из нас не доживут до тех времён когда начнётся это самое развитие? Ну и нахрена мне эту власть поддерживать, если я при ней ничего хорошего не увижу? Потому, что не доживу.Wladimir СоснинВот и думается откуда это берётся бабло на постройку дворцов за 100млрд.рублей?А нам держаться надо с хорошим настроением.ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВЗолото надо спасать под тем соусом , что там скоро , а точнее вот -вот Йёллоустоунский вулкан скоро начнёт извергаться и тогда не успеют даже вывестиStrannik WeidАвтор не учитывает такую ситуацию, амеры при переводе промышленности назад, столкнётся с проблемой кадров. Фактически амеры работать физически уже разучились и работать не будут. Такая примерно ситуация сейчас в России. Строить производство можно, но где кадры? Молодежь все больше рвётся в блогеры, а не к станку. Раздача денег в ем подряд приведет к еще худшему результату. Все нужно делать по-этапно. Растить кадры для производства, а значит нужно идеологически подготовить общество к почётности работы на заводах и фабриках.Валера Юшкова проф тех образование уничтожили, так что труба.Дмитрий Соловьева если НЕТ станков, куда им ? на стройках чучмекиКремлебот ПутинаВ блогеры и тиктокеры - тебе же выше русским языком про это сказали.Strannik WeidА что бы станки были нужны профессионалы. Военпром смог сохранить систему подготовки кадров. Не в полном объеме но сохранил. Именно они сейчас и делают новое вооружение.Валера ЮшковСвалить планирует, в дамки не ходи.VGVasily GolovОткуда взяли 450 млрд руб на подачку пенсионерам?.Откуда взяли 45 млрд руб для проводов учеников в школу,1,2 трлн руб на поддержку малого бизнеса?Бюджет еще датирует бюджеты регионов.а их 72 региона.Бюджет России на 2021 год в цифрах — изучаем бухгалтерию государства.Сумма доходов федеральной казны — 18,8 трлн руб. Расходы заметно выше — 21,52 триллиона рублей. Государство сможет заработать только 7 из 8 рублей, которые планирует потратить. . В основном это будут заимствования в виде гособлигаций. Также 95 миллиардов возьмут в Фонде национального благосостояния. “Социальная политика” — это 5,6 трлн руб, или 26% всех расходов. “Национальная оборона” в бюджете России на 2021 год — это 3,1 трлн руб., или 14,5% всех расходов.Геннадий РязановВ развитие промышленности и с/х вкладывать надо , чтоб кризис нас не зацепил, и думать о развитии ,даже если кризис затронул! Как раз то время где с умом вложенные деньги во время кризиса принесут немалую прибыль!Виктор ОнегинТрудно понять о чём автор беспокоиться:куча цифр и не какой конкретики.Что США живут в долг и весь мир у них покупает ни чем не обеспеченные бумажки уже 40 лет всем известно.Что у России постоянно появляется резерв и куда то постоянно уходит тоже думаю не секрет.Что в августе выборы и ЕР должна набрать большинство по этому и заигрывание с народом тоже очевидно. А вот вложение во что то денег ведёт к инфляционным процессам потому что число работников не увеличишь а роботов-самороботов пока не изобрели.С излишками денежной массы надо быть осторожнее,Тем более любой вброс в российскую экономику окажется в обшорах за бугром.Алексей ИвановНАНаталья АндросоваКто же его знаетЮрий ШимкоЭто деньги уйдут так же как ушла казна ком партии. Всё повторяется в истории...к гадалке не ходи... Они уже сейчас по карманам алигархов шуршат.Адольф ПешковПротив закона развития общества не попрёшь ни ракетами, ни газом, ни нефтью. Мир прошёл только три стадии: Первобытно- общинный, феодальный и капиталистический. России , если судить крупными мерами, повезло с Лениным. На ещё неразвитом капитализме он всё же решил построить социализм. Неприятие его мировым капитализмом создали слишком много преград. В результате лидеры советского социализма добились главного итога - мощного развития страны собственными силами при запредельном противодействии империализма, включая жесткие санкции. Даже непогнушались развязать против неокрепшей ещё страны мировой войны. В таких жёстких условиях не удалось в этот кратчайший исторический срок добиться полного обеспечения потребностей. населения. Этой неудачей и воспользовался капитализм. По причине полного дилетантства лидеры поссоциалистической России решили вернуть капитализм. И видим мы итог. Капиталистов то нет. !00% торгаши. Они никогда ничего не будут развивать, им достаточно того, что они получили от социализма. На мой взгляд Путин должен послушать не всякого толка политологов, а философию Зюганова и Платошкина. В условиях мирового кризиса необходимо резервы пустить на замену всего потребительского импорта. Тогда и нефть не потребуется. В Китай будем возить всё то, что сегодня везём из Китая вплоть до отвёрток и пуговиц. Россия такую роскошь позволить себе может. Поскольку самодостаточна.Виктор Онегин? Капитализм это концентрация капитала.Все социалистические страны были с государственным капитализмом.Построение коммунизма не возможно в отдельно взятой стране.До коммунизма в России додумался Ленин,получив неограниченную власть в стране. Ну а на пуговицах и отвёртках ни капитализма тем более какой то другой формации кроме колониальной зависимости ни чего не получишь.Взрослый человек а зюгановские колхозы принимаете за какое то социалистическое образование.В любой системе каждое образование считается частью системы.Без капиталистической государственной системы не один зюгановский колхоз не станет существовать.То есть эта колхозная единица будет черпать свои доходы из капиталистической системы.Сергей ФедотовСоздаётся впечатление, что в нашем правительстве засели сплошь бездари, профаны и дармоеды. Которые элементарно не понимают, что они там делают. Которые понятия не имеют как поднять экономику, возродить промышленность. Не 5-6 новых заводов построить, а масштабно, кардинально. Они просто не знают как использовать деньги по назначению, на благо страны.ВЯВалерий ЯнаровПостроить заводы не проблема! Куда девать продукцию этих заводов!?Лариса ФомичеваКакой забавный каломётчик тут выступил.100%-из тех,кого родили после 80-90-ых годов.Эта плеяда сё-то знает,всё-то она предвидет.Любовь ИвановаА откуда у России появился внешний долг в триллионах!? Где деньги, Зин!?НННиколаев НиколайКуда денут эти деньги нам не скажут и куда деть не спросят. Кинули перед выборами по 10 электорату и хватит. Аттракцион невиданной щедрости. Не фига их санкции ничему не научили. Надо развивать свое производство и сельское хозяйство. Доллары эти есть не будешь. Зачем их держать в кубышке.Алексей СмирновВ конце 80х Горбачёв тоже набрал большую сумму в долларах. правда он их занимал в долг. а потом эти деньги просто разошлись по карманам прихватизаторов страны. Никак к побегу готовятся.WWaleryВывод из всего прочитанного... Правильный у Нас Президент, если готовится, следовательно выстоим! Это эльцину ничего не надо было, окромя похмелиться. Горбатый ничего не знал и не понимал в государстве, но на место главы его уселся... вот за это его и следует казнить. Сегодня же все на своих местах и при деле, в котором понимают... Удачи!Валерий ФедосеевСлава Путину! Великий президент, вытащил страну из долговой кабалы, построил новую армию, открыл новые производства. Ещё от ЕБНовских прихлебателей осталось избавиться и будет мир и порядок в России.Сергей ФедотовРазделяю ваш сарказм. Вроде, как и положено по нынешним законам и власть не оскорбили, но и над Гарантом посмеялись. Решпект вам. Весьма тонко.Ritchie BlackmoreУ неё ( федосеева ) не сарказм. Она на самом деле всюду поёт дифирамбы гаранту. И в тоже время, критикует многое из "слепленного" ер. Но у неё всё по шаблону-царь хороший, а им назначенные из своих приближённых бояре плохие. Примитив этой барышни порой зашкаливает.Валерий ПашнинПотому что Россия должна жить в любых условиях.Ritchie Blackmoreфедосеева! ты опять пишешь глупости. ЕБНовские прихлебатели и назначили гаранта на смену пьяному. Причина проста - нужен был свой человек. И они все при власти ( кроме березовского ), и продолжают грабить страну.Ritchie Blackmore"...Путин был выбран главным образом для того, чтобы обеспечить безопасность Ельцина, его семьи и политических соратников..." Кто бы в этом сомневался.Валерий ФедосеевБлякмура сифилисная, рекомендации на зону тебе выписать или сам доковыляеш? Ну, счастливо добраться и вазелина побольше прихвати, Бандеры выблядок.Комментировать
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