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Романтическое настроение: Позитивные картины, полные любви, улыбок и нежных чувств

Романтическое настроение: Позитивные картины, полные любви, улыбок и нежных чувств

Зебра. Автор: Мариана Калачёва. Творчество болгарской художницы Марианы Колачёвой – милые, позитивные, полные нежных чувств, любви, романтики и заботы картины, глядя на которые, невольно улыбаешься, представляя себя на месте добрейших персонажей.

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