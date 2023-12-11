Не в той стране родились: Русские жестко начали блокировать концерты великих певцов

Согласна с Вами) меня еще удивляет то, что есть поклонники этой срани

ИМ

Ильдус Мамлеев

Когда у нас на законодательном уровне запретят концерты и блокируют их акаунты в соц сетях всех этих "дывявых"? Как бы все законы уже написаны, почему они у нас в России "не работают"?