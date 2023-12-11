Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не в той стране родились: Русские жестко начали блокировать концерты великих певцов

Не в той стране родились: Русские жестко начали блокировать концерты великих певцов

Avia.pro - Новости Объединение Общественности Против 'Провокационного' Исполнителя: В Волгограде развернулась масштабная кампания против концерта Ивана Олеговича Минаева, более известного как Xolidayboy.

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Комментарии
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SM
Svetlana Malovik
Батюшки, сколько срани у нас!
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11 час.
ВераНика
Согласна с Вами) меня еще удивляет то, что есть  поклонники этой срани
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда у нас на законодательном уровне запретят концерты и блокируют их акаунты в соц сетях всех этих &quot;дывявых&quot;? Как бы все законы уже написаны, почему они у нас в России &quot;не работают&quot;?
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18 мин.

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