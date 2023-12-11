Не в той стране родились: Русские жестко начали блокировать концерты великих певцов

Avia.pro - Новости Объединение Общественности Против 'Провокационного' Исполнителя: В Волгограде развернулась масштабная кампания против концерта Ивана Олеговича Минаева, более известного как Xolidayboy.
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