Военное обозрение

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Япония в три раза увеличит количество комплексов ПРО на юго-западных островах

Япония в три раза увеличит количество комплексов ПРО на юго-западных островах

Власти Японии продолжают ускоренными темпами увеличивать и перевооружать Силы самообороны страны. Несмотря на «мирное» название, Силы самообороны Японии давно являются мощными и хорошо вооруженными, их боеспособность увеличивается год от года.

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