Дочь Мухаммата Сабирова: «Всегда удивлялась, сколько людей благодарили его за поддержку»

Каким семьянином был Мухаммат Сабиров? Как он относился к «простым» людям? Что думал о советской действительности? Помогал ли своим детям устроиться в жизни? Какие отношения связывали его с Виктором Черномырдиным? Об этом и многом другом «Татар-информу» рассказала дочь премьер-министра Татарстана в 1989-1995 гг.