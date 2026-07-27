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Царьград

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Более 200 детей прошли «Умные каникулы» в парке «Швейцария»

Более 200 детей прошли «Умные каникулы» в парке «Швейцария»

В Нижегородской области подходит к завершению летняя образовательная программа «Умные каникулы». На протяжении двух месяцев она функционировала на базе регионального центра «Вега», расположенного в парке «Швейцария».

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