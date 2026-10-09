Глава Карелии Артур Парфенчиков скомандовал выйти на «тропу войны» с мишками

Не смотря на то, что у нас в республике не было ни одного трагического столкновения медведей и людей, но — как пишет ИА «Республика» — «действовать власти будут на опережение».
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