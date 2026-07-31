35 смешных моментов со свадеб, которые сделали праздник только лучше

Можно сколько угодно готовиться, пытаясь организовать самую идеальную свадьбу в истории, но — к сожалению или к счастью, — невозможно предусмотреть абсолютно все, и какая-нибудь мелочь обязательно перевернет все с ног на голову.
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