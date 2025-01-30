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Закон, порядок, государство

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Личный состав Михайловской военной артиллерийской академии принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Личный состав Михайловской военной артиллерийской академии принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Офицеры и курсанты академии почтили память жителей и защитников города во время торжественно-траурных церемоний на Пискарёвском мемориальном и Богословском кладбищах.

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