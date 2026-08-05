Песок как пудра и вода без мути: 5 российских пляжей, которые выглядят как с открытки

В России есть уголки, способные удивить самых привередливых туристов. Здесь песок напоминает пудру, а вода остается кристально чистой даже после шторма за счет особенностей рельефа, течений и состава дна.
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